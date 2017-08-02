Посол Молдавии вызван в МИД РФ для вручения ноты протеста

Посол Молдавии в России Андрей Негуца был вызван в среду в МИД РФ, где ему был выражен протест в связи с решением молдавского правительства объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом заявили в российском дипведомстве, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 2 августа в МИД России был приглашен посол Республики Молдова Андрей Негуца.

"Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин выразил ему решительный протест в связи с принятым решением молдавского правительства об объявлении персоной нон грата заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина", - говорится в сообщении.

Как сообщили в МИД РФ, на встрече было подчеркнуто, что российская сторона на протяжении последних лет последовательно работает над развитием активных отношений с Молдавией.

"Было особо отмечено, что в последнее время мишенью провокаций становятся не только высокие российские представители, миротворцы, но и простые граждане обеих стран", - указали в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что подобные опасные действия могут иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе и в Европе в целом.

УНН

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