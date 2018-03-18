Посол РФ в Великобритании сказал, что заявлениями об отравлении Скрипаля Мэй хотела заработать себе популярность

Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает, что заявлениями об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля британский премьер-министр Тереза Мэй хотела обрести большую популярность в стране. Об этом дипломат сказал в интервью The Daily Mail.

По словам Яковенко, Мэй хотела "короткой победоносной войны, чтобы набрать очки дома", но он отметил, что так не будет, добавив, что РФ обладает "стратегическим терпением".

Дипломат заявил, что у РФ не было мотивов отравлять Скрипаля, и призвал "расследовать, прежде чем обвинять".

4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33- летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.

Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.