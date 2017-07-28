Посол США Теффт разочарован сокращением числа сотрудников диппредставительств в РФ

Посол США в РФ Джон Теффт разочарован тем, что в Кремле решили принять меры против США. Об этом говорится в заявлении посольства США в РФ, которым располагает российское издание "Интерфакс".

"Мы получили официальное извещение от российского правительства. Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение. Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения", - сказано в заявлении.

Также сообщается, что 28 июля Теффт был вызван в российское Министерство иностранных дел, где ему были вручены уведомительные ноты о мерах РФ в отношении американских диппредставительств.

Напмоним, что Москва предложила американской стороне до 1 сентября уменьшить количество дипломатических и технических сотрудников в посольстве США в Москве, генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в соответствием с числом сотрудников российских дипмиссий в США, то есть, до 455 человек.

Ранее Палата представителей и республиканцы Сената Конгресса США достигли согласия по законопроекту о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, что прокладывает путь к передаче законопроекта на подпись президенту Трампу.

