Посол США у Росії повернеться до Вашингтона для консультацій

Посол США у Росії Джон Салліван повідомив, що цього тижня повернеться в США для консультацій на тлі посилення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

"Я вважаю важливим обговорити поточний стан двосторонніх відносин США і Росії безпосередньо з моїми новими колегами в адміністрації [Джо] Байдена", - процитувала Саллівана прес-секретар посольства Ребекка Росс у вівторок.

"Крім того, я не бачив свою сім'ю більше року, і це ще одна важлива для мене причина, щоб побувати вдома. Я повернуся в Москву в найближчі тижні перед будь зустріччю президентів Байдена і [Володимира] Путіна ", - додав він.

Як відзначає журналіст американського NPR Лучан Кім, щойно посол США у Росії повернеться до Вашингтона, США не матиме послів у 3-х ключових країнах Європи: Росії, Україні, Білорусі. Хоча США призначили посолку до Білорусі, Джулі Фішер днями заявила, що не може прибути до країни через відсутність візи.

"Знаєте, з нашого боку, США не будуть бездіяти, сподіваючись на візу, я братиму дуже безпосередню участь... я відвідаю Вільнюс та Варшаву, де я прямо контактуватиму з союзниками... які поділяють наше занепокоєння щодо подій у Білорусі", - відзначила посолка в інтерв'ю NPR.

Як повідомляє журналістка американського каналу CNN Кайтлан Коллінз, у Білому домі заявили про відсутність планів щодо зустрічі Саллівана із президентом США.

Голос Америки українською

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