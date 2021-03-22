Посол України в Єгипті розкрив деталі про хворих на COVID туристів

В Египті порахували туристів за весь час пандемії - від моменту відкриття кордонів у липні 2020 року країну відвідали більше 2 мільйонів відпочивальників з понад 20 країн світу. Про це повідомив міністр туризму і древностей Халед аль-Анані під час візиту в Шарм-ель-Шейх і Табу, повідомляє Egypt Independent.

Чиновник зазначив, що обсяги в'їзного туризму в Єгипет збільшуються, що свідчить про впевненість туристів у безпеці Єгипту як туристичної локації. Анані розповів, що всі туристи, які прибули до Єгипту з моменту відновлення в'їзду, повернулися до своїх країн без інфікування, зокрема, Шарм-ель-Шейх має дуже низький рівень зараження.

На COVID захворіли понад два десятки туристів

Посольству України в Єгипті достеменно відомо про шістьох громадян України, які були госпіталізовані до медичних закладів країни із коронавірусною хворобою з початку 2021 року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив посол України в Єгипті Євген Микитенко.

Дипломат уточнив, що посольство отримує інформацію про подібні випадки у робочому порядку, тому така цифра не є остаточною. Крім того, родичі хворих часто просять посольство не поширювати інформацію про їхню хворобу.

"Станом на сьогодні в Посольстві відсутня інформація про перебування громадян України на стаціонарному лікуванні у медичних закладах АРЄ (Арабської Республіки Єгипет - ред.)", - зазначив посол України в Єгипті.

За його словами, в умовах пандемії звичні умови відпочинку змінилися у багатьох країнах світу. Плануючи відпустку за кордоном, слід не забувати, що кожен турист в'їжджає в іншу країну на свій страх і ризик. Тому слід відповідально ставитись до планування своєї закордонної поїздки, підкреслив посол.

"Треба зважувати можливі ризики, вивчати правила в'їзду та перебування в країні прибуття в умовах пандемії. Також треба пам'ятати, що відсутність симптомів захворювання не дає гарантій того, що зроблений вами по прибуттю ПЛР-тест (в країнах, де наявна опція тестування по прибуттю) виявиться негативним. Тому слід бути готовим до того, що у випадку виявлення позитивного результату відпустка буде проходити в умовах ізоляції або лікування (мінімум два тижні)", - додав Євген Микитенко.

Таких випадків, за неофіційною інформацією посольства, було не менше двох десятків.

Чим загрожує купівля фейкових довідок про ПЛР-тести

"Закликаємо українців бути відповідальними та робити ПЛР-тести до запланованої поїздки у перевірених лабораторіях. В той же час, категорично не радимо туристам користуватись послугами шахраїв, які пропонують оформлення сертифікатів із негативними результатами ПЛР-тестування без фактичної здачі аналізу", - закликав дипломат у коментарі РБК-Україна.

Відповідальне ставлення до превентивних заходів перед запланованою поїздкою є певною гарантією спокою і уникнення неприємних несподіванок під час відпусток для самих туристів, так і для їхніх родин, підкреслив він.

Жодна страхова не буде компенсовувати лікування

Раніше РБК-Україна повідомляло, що незаконний продаж фейкових результатів про нібито негативний результат ПЛР-тестів активізувався в Україні в період, коли Єгипет та низка інших країн ввела таку вимогу для прибуваючих на курорти туристів.

Підроблені результати тестів несуть немало негативних наслідків. Зокрема, у разі інфікування за кордоном жодна страхова компанія не буде компенсовувати такому туристу коштів на лікування, підкреслює Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна".

"Однозначно при будь-яких сумнівах у правдивості довідки страхова звертається в клініку напряму, щоб перевірити достовірність аналізів. Якщо такої клініки немає, ніхто не буде покривати такі витрати. А вартість лікування COVID за кордоном висока і може досягати 10 тис. доларів. За це платить сам турист", - каже вона.

Крім того, за фейкові довідки передбачена й кримінальна відповідальність. За словами адвоката Назара Чорного, підроблення офіційних документів тягне за собою відповідальність згідно статті 358 Кримінального кодексу України. Причому ця стаття поширюється як на лікаря, який видав підроблену довідку, так і на особу, яка скористалася такою "послугою", каже він.