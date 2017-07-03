Посол Великобритании предложила смягчить визовый режим для Украины

Великобритания проводит собственную визовую политику, поэтому безвизовый режим с Европой пока не коснулся украинцев, которые отправляются в эту страну.

Лондону следует упростить визовый режим с Украиной, заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"У нас есть смягченный визовый режим с некоторыми странами мира. Я буду убеждать мое правительство применить его к Украине", - сказала Гоф во время круглого стола "Аудит внешней политики: Украина-Великобритания" в Киеве.

Посол добавила, что ей необходимо согласовать ожидания Украины от визового режима с Великобританией, после чего она сможет обсуждать детали с британскими властями.

Напомним, 11 июня началось действие безвизового режима для граждан Украины, которые путешествуют с биометрическими паспортами в страны ЕС. Исключением из безвизового режима остаются Великобритания и Ирландия, которые проводят собственную визовую политику.

По данным опроса КМИС, за последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Европейского Союза по крайней мере однажды. Главными причинами посещения ЕС является отдых (29%), командировки (28%) и трудоустройство (18%).

После введения безвизового режима доля тех, кто планирует поехать в ЕС, возрастает на 50%. В частности, доля тех, для кого отдых в странах ЕС является актуальным планом, возрастает до 31%. В случае трудоустройства - до 23%.

По материалам: Интерфакс-Украина