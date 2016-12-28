Посольство России в Сирии дважды обстреляли, - МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве РФ считают, что повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку

Посольство России в Дамаске обстреляли дважды за день. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

"28 декабря в 13:00 и 13:19 (по московскому времени) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", - говорится в сообщении.

В МИД РФ расценивают инцидент как "очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

"Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов", - отметили в пресс-службе.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ считают, что повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма.

Напомним, 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В российского дипломата стрелял 22- летний Мевлют Мерт Алтынташ. СМИ писали, что он был сотрудником турецкой полиции и был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции. Турецкая полиция ликвидировала стрелка в результате спецоперации. Россия и Турция договорились о совместном расследовании убийства посла РФ в Анкаре.