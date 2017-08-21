Посольство США приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в РФ

Соединенные Штаты Америки приостанавливают выдачу неиммиграционных виз гражданам Российской Федерации. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Посольства США в РФ.

Согласно сообщению, данное решение связано с мерами РФ, введенными против американских дипучреждений.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в посольстве подчеркнули: "Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, однако в значительно сокращенном объеме".

Также в дипведомстве отметили, что с 1 сентября 2017 года все собеседования по неиммиграционным визам будут проводиться только в посольстве США в Москве.

"Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления", - подчеркнули в посольстве.

Кроме того было сказано, что решение значительно сократить численность американских дипломатов в России повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ответит на высылку американских дипломатов из Российской Федерации до 1 сентября.