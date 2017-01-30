Посольство США в ФРГ призвало граждан семи мусульманских стран не обращаться за визами

Посольство США в Берлине призвало граждан Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена не подавать заявки на получение визы. В связи с указом президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов выдача виз гражданам этих стран "прекращена на неопределенное время", говорится в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства.

"Если вы являетесь гражданином одной из этих стран, пожалуйста, не записывайтесь на собеседование и не платите визовых сборов", - говорится в документе, датированном 27 января. Граждан семи государств, уже записавшихся на прием в консульский отдел, диппредставительство призывает не приходить, поскольку им будет отказано во входе в здание. Об изменениях, касающихся путешественников в США, посольство пообещало "незамедлительно проинформировать".

Указ касается и обладателей двойного гражданства

Ограничения касаются и обладателей двойного гражданства, указывается в англоязычном сообщении, размещенном на официальной странице диппредставительства в Facebook. Одновременно посольство отмечает, что указ не распространяется, в частности, на официальные поездки на правительственные переговоры, встречи в рамках НАТО и других международных организаций.

Между тем министерство иностранных дел ФРГ в настоящее время выясняет, как будет применяться указ Трампа в отношении германских граждан, обладающих также паспортом одной из стран, подпавших под указ. Об этом 30 января сообщил официальный представитель ведомства Мартин Шефер (Martin Schfer).

Речь идет "о важном политическом, а также важном консульском вопросах, которые в ближайшем будущем коснутся многих немцев", указал он далее. Он уточнил, что число таких граждан в Германии достигает нескольких десятков тысяч.

Более 130 тысяч человек с двойным гражданством

По данным МВД ФРГ за 2011 год, паспортом Ирана обладают 80 тысяч граждан Германии, Ирака - 30 тысяч, Сирии - 25 тысяч, Судана - более тысячи, Ливии - около 400, Йемена - 350.

Подписанный 27 января указ Дональда Трампа запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам семи мусульманских государств. Решение распространяется и на обладателей грин-карт. Он также приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну и, как подчеркивается в документе, призван "защитить американский народ от террористических атак, совершаемых иностранными гражданами". Въезд в США просителей убежища из Сирии прекращен на неопределенный срок - до тех пор, пока Трамп не решит, что американская программа приема беженцев подверглась "существенным изменениям".

Europe.newsru.uahttp://rus.europe.newsru.ua/article/37335937