Посольство США закликає своїх громадян негайно покинути Україну

Посольство США в Україні звернулося до громадян Сполучених Штатів негайно залишити територію України через загрозу нападу Росії. Інформація про це розміщена на офіційному сайті Посольства.

У повідомленні дипломатів йдеться, що ситуація в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій Росії і може погіршитися без попередження:

"Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість негайного від'їзду. Громадяни США, які бажають вилетіти з України, наразі мають кілька варіантів, використовуючи комерційні рейси зі всіх міжнародних аеропортів України", - йдеться у зверненні.

Сама дипломатична установа залишається відкритою і продовжує працювати у штатному режимі.

24 січня Державний департамент США рекомендував співробітникам своїх диппредставництв в Україні повернутися на батьківщину. Щодо членів їхніх сімей, то вони мають виїхати обов'язково. Йдеться про другорядних співробітників посольств та їхніх родичів. Причиною прийнятого рішення названо загрозу повномасштабного вторгнення РФ та несприятливу ситуацію з коронавірусом.

У Міністерстві закордонних справ України рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві назвали передчасним.

Як повідомлялося раніше, переважна більшість дипломатичного персоналу американського посольства в Києві продовжує працювати, не скориставшись можливістю повернутися до Сполучених Штатів.

За матеріалами Посольство США в Україні