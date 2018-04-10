Постпред Франции при ООН потребовал от РФ прекратить военные действия в Сирии

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр в ходе заседания Совета Безопасности, которое транслировалось на официальном сайте ООН, выдвинул по отношению к России два условия.

Делатр потребовал от России прекратить военные действия в Сирии, а также способствовать созданию нового механизма международного расследования химической атаки в сирийской Думе 7 апреля.

Позицию французской стороны поддержал и представитель Великобритании в Совбезе ООН.

7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.

Трамп 8 апреля назвал Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".

В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя сегодня в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.