Постпред США в ООН: на руках российского режима есть кровь сирийских детей

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что на руках у российского режима есть кровь сирийских детей.

Об этом она сказала во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, передает Громадське.

"Химическое оружие снова используется и за это гибнут люди, которые никогда не держали в руках оружия. Кто способен на это? Настоящие чудовища. Российский режим, руки которого в крови сирийских детей, не стесняется фото пострадавших сирийских детей. Мы не должны забывать о российской роли в разрушительной политике Асада", - заявила Хейли.

Она также добавила, что страны-члены ООН позволили России "подорвать авторитет организации".

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.