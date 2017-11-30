Постпред США в ООН призвала весь мир разорвать связи с КНДР

Постпред США в ООН Никки Хейли призвала все страны мира разорвать связи с КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, она отметила, что США призывают Китай прекратить поставки нефти в Северную Корею.

"Мы никогда не искали войны с Северной Корей и не ищем ее теперь. Если война начнется, то по причине продолжающихся актов агрессии, какой мы наблюдали вчера", - сказала Хейли.

Хейли также предупредила, что в случае войны все руководство КНДР будет "полностью уничтожено".

Ранее КНДР заявила об успешном испытании ракеты Hwasong-15, способной поразить любую цель на всей территории США.