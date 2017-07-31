Постпред США в ООН требует от Китая действий по КНДР

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли потребовала, чтобы Китай начал действовать в отношении Северной Кореи.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Украинская правда".

"Достаточно говорить про Северную Корею. Китай знает, что он должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Она требует международного решения", - заявила Хейли.

Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование за бездействие Китая в отношении Северной Кореи.

Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США.

Ранее помощник государственного секретаря США по Восточной Азии Сьюзан Торнтон заявила, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, которые включают меры против китайских финансовых учреждений, сотрудничающих с КНДР.