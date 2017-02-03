Постпред США в ООН заявила, что Крым - часть Украины

Антироссийские санкции, введённые из-за аннексии Крыма, должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины.

Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в должности на СовБезе.

Она осудила российскую агрессию, которая привела к новой эскалации конфликта на Донбассе.

Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией были лучше, но, тем не менее, мрачная ситуация на востоке Украины требует явного и четкого осуждения российских действий.

Всплеск боевых действий в этой части Украины принес большие разрушения и привел к гибели людей. Эту эскалацию нужно немедленно остановить! США выражает поддержку народу Украины, который уже три года страдает от оккупации и военной интервенции России, - заявила она.

Отдельное внимание она уделила Крыму.

Пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не начнут соблюдать Минские договоренности и уважать территориальную целостность Украины, этот кризис будет продолжаться. Восток - это не единственная часть Украины, страдающая от агрессивных действий России.

США по-прежнему осуждают и призывают немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым - часть Украины, и наши санкции не будут сняты, пока Россия не вернет полуостров Украине, - подчеркнула Хейли.

Вчера о полной поддержке США территориальной целостности и независимости Украины говорил посол Украины в ООН Владимир Ельченко.

Trust.UA

http://www.trust.ua