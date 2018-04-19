Постпред Великобритании в ООН: Вполне допустимо, что "Новичок" применялся российскими вооруженными силами

Для применения отравляющего вещества "Новичок" только у России есть технические средства, оперативный опыт и мотивы, отметила постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым в британском Солсбери отравили экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, разрабатывали в Советском Союзе. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН 18 апреля сказала постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс, трансляцию в YouTube вел канал "Настоящее время".

По ее словам, программа по разработке отравляющего вещества четвертого поколения "Новичок" называлась "Фолиант", и занимались этим в 1980-е годы.

"К 1993 году, когда Россия подписала Конвенцию против химического оружия, вполне допустимо, что "Новичок", возможно, применялся российскими вооруженными силами", - сказала Пирс, сославшись на данные из разных источников, в том числе на разведданные.

Дипломат отметила, что причастность России к отравлению имеет большую вероятность.

"По нашему мнению, только у России есть технические средства, оперативный опыт и мотивы для того, чтобы применить это вещество", - заявила Пирс.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.

Спикер российского МИД Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.

По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.

Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.