Посвідки на проживання у Польщі мають 294 тис. громадян України

За 9 місяців 2021 року 49,7 тис. громадян України отримали посвідки на тимчасове (до трьох років) чи постійне (5-10 років) проживання в Польщі, а загальна кількість українців, які володіють цими документами, зросла до 293,8 тисяч.

Про це інформує Управління з питань іноземців Польщі, повідомляє Укрінформ.

Станом на початок жовтня документи на тимчасове чи постійне проживання в Польщі мали загалом 525 тисяч іноземців, з яких 56% є громадянами України.

Документи на тимчасове проживання в Польщі мають 63% іноземців, 20% іноземців володіють дозволами на постійне проживання або мають статус резидента ЄС, а 15% є громадянами ЄС, які зареєстрували своє перебування в Польщі.

Крім українців, найчисельнішими групами іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, є білоруси (37,1 тис.), німці (19,7 тис.), росіяни (13,7 тис.), в'єтнамці (11,2 тис.) та громадяни Індії (10,9 тис.).

Найпопулярнішими регіонами для проживання іноземців є Мазовецьке воєводство (Варшава) - 139,9 тис., Малопольське (Краків) - 62,6 тис., Великопольське (Познань) -48,8 тис. та Нижньосілезьке (Вроцлав) - 43,6 тис.

Як оцінюється, станом на сьогодні у Польщі перебуває приблизно 1,5 млн громадян України.



