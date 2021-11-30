Повна заборона на подорожі у світі не зупинить поширення COVID, - ВООЗ

ВООЗ не бачить користі від повної заборони подорожей у світі. Це жодним чином не зупинить поширення вірусу, але стане ускладнить усім життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

ВООЗ вважає, що країнам варто застосовувати щодо подорожей правила, які засновані на оцінці ризику й підтвердженої інформації.

"Всеосяжна заборона на подорожі не запобіжить міжнародному поширенню (коронавірусу -ред.), але буде важким тягарем для життя і джерел існування", - відзначає організація.

Водночас країнам рекомендується дотримуватися міжнародно медико-санітарних правил.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у МОЗ назвали терміни, коли країна буде готовою до бустерної кампанії.

Також міністр МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи можливе повторне введення локдауну в Україні та коли чекати на нову хвалю коронавірусу.