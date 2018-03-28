Пожар в Кемерово: СК РФ возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова

Следственный комитет России открыл уголовное производство в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова, который заявил, что во время пожара в российском Кемерово погибли около 300 человек. Об этом сообщили в пресс- службе Следкома РФ.

"По результатам проведенной проверки следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российское следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Кувикову меры пресечения в виде ареста заочно. Также сообщается, что в ближайшее время пранкера объявят в розыск.

В комментарии российскому "РБК" Вольнов заявил, что цифра в 300 погибших была взята, учитывая анализ количества мест в кинозалах. В то же время в эфире ОbozTV пранкер заявил, что распространил информацию о 300 погибших, чтобы заставить граждан России задуматься над тем, как их страна ведет себя в отношении Украины.

"Моей целью было дать широкому кругу гражданам РФ почувствовать то, что я и вся Украина чувствуем 4-й год. Я признаю это. Можно назвать меня какими- нибудь страшными словами, но это так", - заявил Вольнов.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел днем 25 марта. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещались кинотеатр и детские игровые площадки. Следственный комитет РФ рассматривает две версии случившегося: короткое замыкание и "применение открытого огня".

Согласно сообщению МЧС РФ, в результате пожара погибли 64 человека, среди которых был 41 ребенок. По состоянию на 28 марта уже опознаны тела 27 погибших во время пожара в Кемерово.

По данному делу задержаны пять человек. В России 28 марта объявили днем траура в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.