Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня": губернатор Кемеровской области подал в отставку

Президент РФ принял отставку Тулеева и назначил временно исполняющим обязанности губернатора его заместителя.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал заявление о досрочной отставке в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщает пресс-центр администрации Кемеровской области РФ.

"Считаю это для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя", - подчеркнул Тулеев в своем видеообращении, опубликованном на сайте администрации Кемеровской области.

В свою очередь президент России Владимир Путин принял отставку Тулеев и назначил временно и.о. губернатора Кемеровской области действующего вице- губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-центр администрации президента РФ.

Указ российского гаранта вступает в силу со дня подписания в воскресенье, 1 апреля.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул пожар. Огонь охватил четвертый этаж, где были расположены кинотеатр и игровые комнаты для детей.

Власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТРЦ. Он разделен на две части - погибшие, чья личность не установлена, и те, кто считается пропавшим без вести. Позже три человека, значившиеся в списке как прокапавшие без вести, были найдены живыми. Спасатели извлекли тела 58 погибших, продолжаются поиски еще шестерых человек. Ранее сообщалось о 41 погибшем ребенке.

В МЧС России установили, как начался пожар в торговом центре в Кемерово. ТРЦ "Зимняя вишня" загорелся в результате поджога в детском "сухом бассейне". Позже огонь перекинулся на натянутые под потолком веревки, которые перегорели и стали падать в разные стороны и поджигать новые участки пола и стен.

Суд арестовал управляющую и охранника торгового центра. Также задержаны технический директор, сотрудник и руководитель компании, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ - всего семь человек. Во время пожара она не работала, сотрудники ТРЦ были вынуждены собственноручно сообщать посетителям о пожаре.