Правительство Британии опубликовало план Brexit

Правительство Великобритании опубликовало на своем сайте "Белую книгу", в которой изложен план по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС.

Об этом сообщает ВВС.

"В "Белой книге" изложены 12 принципов правительства (по Brexit. - Ред.), среди которых контроль за миграцией и взятия под контроль наших собственных законов", - говорится в сообщении.

Также издание цитирует министра, ответственного за выход Британии из ЕС, Дэвида Дэвиса, который на представлении книги в парламенте заявил, что "лучшие дни у Великобритании еще впереди".

"Лейбористы (оппозиция. - Ред.) уже заявили, что в документе "ничего не сказано" и его подали слишком поздно для содержательной критики", - отмечает ВВС.

"Этот документ подтверждает видение премьер-министром Великобритании... будущих отношений с ЕС. Этот документ предоставляет возможность парламенту и стране четко увидеть, чего мы стремимся достичь в процессе переговоров о нашем выходе из ЕС и нового партнерства с Европейским Союзом", - говорится в комментарии к "Белой книги" на сайте правительства Британии.

Ранее сообщалось, что депутаты Палаты общин (нижняя палата парламента Великобритании) подавляющим большинством голосов проголосовали за то, чтобы позволить премьер-министру Терезе Мэй начать переговоры относительно выхода Британии из ЕС.

Как известно, на прошлой неделе Верховный суд Великобритании принял решение, по которому для начала процедуры выхода из ЕС правительство должно получить одобрение британского парламента.

Это решение означает, что правительство не может начать переговоры с ЕС, пока обе палаты не дадут на это согласие.

Как сообщалось, правительство Британии хочет, чтобы все законодательные процедуры, необходимые для запуска статье 50 Договора о ЕС, были завершены до первой недели марта, что позволит премьеру Терезе Мэй начать процесс выхода страны из ЕС 9 марта.