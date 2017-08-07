Правительство ФРГ заверило в неизменности позиции по оккупированному Крыму

В немецком правительстве напомнили слова канцлера Ангелы Меркель, которая ранее заявляла, что аннексия Крыма не может быть признана.

В правительстве Германии заявили, что не изменили свою позицию по вопросу аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер, передает "Европейская правда со ссылкой на Bild.

По ее словам, озвученная позиция лидера немецких либералов Кристиана Линднера по Крыму не соответствует позиции правительства Германии.

По словам Деммер, позиция федерального правительства Германии по Крыму не изменилась, как и в целом в ЕС, и является четкой и понятной.

Российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, что поставило под сомнение европейский порядок.

При этом Деммер напомнила слова канцлера Ангелы Меркель, которая ранее заявляла, что аннексия Крыма не может быть признана, и что государственные границы должны уважаться.

Как сообщал УНИАН, 5 августа лидер свободных демократов Кристиан Линднер в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям медиагруппы Funke заявил, что сейчас вопрос аннексированного Россией Крыма стоит рассматривать обособленно.

"Я опасаюсь, что пока Крым стоит рассматривать как временное решение на неопределенный срок", - отметил Линднер. Он указал также на необходимость поэтапной отмены санкций против РФ, что стало бы вознаграждением за отдельные шаги с ее стороны.