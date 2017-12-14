Правительство Молдовы изменило государственный язык на румынский

Правительство Молдовы утвердило изменения в Конституции страны государственного языка с молдавского на румынский. Об этом сообщает ресурс NOI.md.

В 2013 году Конституционный суд страны принял решение, что в случае противоречий между текстом Декларации о независимости и текстом Конституции преимущество у исходного текста Декларации.

При этом в Декларации от 1991 года указано, что государственным языком Республики Молдова является румынский язык.

Отмечается, что согласно последним опросам, жителы Молдовы высказались против изменений.

Молдавский и румынский почти не отличаются между собой. Лингвисты считают, что это разные названия одного языка.