Правительство Молдовы изменило государственный язык на румынский

Правительство Молдовы утвердило изменения в Конституции страны государственного языка с молдавского на румынский. Об этом сообщает ресурс NOI.md.
В 2013 году Конституционный суд страны принял решение, что в случае противоречий между текстом Декларации о независимости и текстом Конституции преимущество у исходного текста Декларации.
При этом в Декларации от 1991 года указано, что государственным языком Республики Молдова является румынский язык.
Отмечается, что согласно последним опросам, жителы Молдовы высказались против изменений.
Молдавский и румынский почти не отличаются между собой. Лингвисты считают, что это разные названия одного языка.