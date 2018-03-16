Правительство Польши планирует упростить трудоустройство украинцев

Новый пакет предложений должен способствовать украинцам в открытии собственных фирм в Польше.

Польская власть завершает работу над новой миграционной политикой, что должно упростить, в частности, трудоустройство украинцев в Польше.

Как сообщил во время XI Форума "Европа-Украина" министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский, она должна облегчить жизнь, среди остальных, украинцам, которые работают в Польше, сообщает "Польское Радио". Одновременно польским фирмам будет проще трудоустраивать трудовых иммигрантов из-за восточной границы Польши. Кроме того, новый пакет предложений должен способствовать украинцам в открытии собственных фирм в Польше.

Читайте такжеВ Польше подсчитали, сколько миллиардов украинцы перевели домой Льготы, по словам министра Квецинского, будут связаны, в частности, с польским рынком труда. Правительство в Варшаве хочет внимательно изучить, в каких регионах Польши и в каких отраслях нужны рабочие руки из-за пределов Польши. В документе будет указано, какие компетенции и профессии необходимы сейчас стране.

Будет создана также информационная система о работе, образовании, здравоохранении и жилье. Польская власть хочет урегулировать целый миграционный процесс. Главные тезисы плана, по словам министра, станут известными в ближайшие дни. План, как отметил министр Ежи Квецинский, будет готов к лету.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Национального банка Польши, до конца 2020 года на польский рынок труда будут попадать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.