Правительство Польши ушло в отставку

Совет министров Польши ушел в отставку.

Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в Сейме, выступая перед депутатами нового созыва, сообщает "Польское радио".

Отмечается, что во время выступления Моравецкий подвел итоги двух лет своей работы главой правительства.

Ранее депутаты избрали на пост спикера Сейма представительницу правящей партии "Право и справедливость" Эльжбету Витек. Она получила 314 голосов, из которых 235 - голоса ее политической силы.

Также 12 ноября состоялось первое заседание верхней палаты польского парламента.

Напомним, парламентские выборы прошли в Польше 13 октября.

По данным соцопроса, действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из кандидатов.

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