Правительство Сирии опровергло информацию о болезни Асада

В сирийском правительстве заявили, что президент страны находится в отличном состоянии

Сирийское правительство опровергает слухи о том, что президент Башар Асад тяжело болен. Там сообщили, что он "исполняет свои обязанности вполне нормально", передает Reuters.

"Правительство отрицает все эти сообщения. Президент Асад находится в отличном состоянии", - говорится в сообщении.

Сегодня издание The Dailysabah со ссылкой на журналиста Фейсал аль-Касема сообщило, что Асад в результате инсульта находится в критическом состоянии