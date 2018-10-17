Православные церкви Молдовы и Грузии прокомментировали разрыв отношений РПЦ с Константинополем

Представители православных церквей Молдовы и Грузии изучают решение РПЦ о разрыве отношений с Константинополем

Секретарь Католикоса-Патриарха Грузии Микаэл Ботковели, комментируя разрыв отношений Русской православной церкви с Константинополем, заявил, что необходимо внимательно изучить аргументы обеих сторон.

По его словам, "это нормы канонического права, которые нуждаются в основательном и глубоком исследовании".

"Мы внимательно и непредвзято изучим обе позиции, и после этого Священный синод грузинской православной церкви рассмотрит эти вопросы", - заявил Ботковели.

В то же время секретарь кабинета Митрополии Бессарабии (митрополичий округ в составе Румынской православной церкви на территории Молдовы) Андрей Буклиш заявил, что митрополия является частью Румынской Патриархии, и соответственно, не может высказывать мнение, отличное от мнения Румынской православной церкви, связанное с этим вопросом или с любыми другими вопросами национального и, особенно, международного интереса.

"В настоящий момент, пока нет позиции Румынской православной церкви и (нет) консенсуса, выраженного через решение синода, мы не можем высказываться. Ждем следующей встречи священного синода Румынской православной церкви, и, какова бы ни была позиция Румынской православной церкви, мы будем солидарны с ней", - заявил он в комментарии ZdG.

Отмечается, что заседании синода Русской православной церкви в Минске присутствовал митрополит всея Молдовы Владимир.

Напомним, 15 октября священный синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем.

Белорусская православная церковь присоединилась к решению РПЦ. Также о разрыве отношений с Константинополем заявила Душанбинская православная церковь.

Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.