Правозащитники обвинили Дамаск в использовании нервно-паралитического газа

В понедельник, 1 мая, представители правозащитной организации Human Rights Watch опубликовали отчет, в котором заявили, что появились новые доказательства того, что власти Сирии, начиная с декабря прошлого года, использовали нервно-паралитическое вещество во время четырех химических атак. Об этом сообщает Радио Свобода.

Такое вещество было использовано и при химической атаке, совершенной 4 апреля в Хан-Шейхуне, в результате которой погибли приблизительно сто человек, среди которых было 30 детей.

Правозащитники отметили, что данные атаки являются только частью применения химического оружия Дамаском, что может быть уголовным преступлением против человечности.

"Использование властью нервно-паралитического вещества являются смертельной эскалацией", - заявил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Кроме того, представители организации добавили, что у них не было возможности провести расследование на месте атак, но они опросили 60 свидетелей и провели анализ фотографий и видео жертв.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о расширении полномочий главы Пентагона в Сирии и Ираке.