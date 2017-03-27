Правозащитники заявляют о свыше 900 задержанных на митинге в Москве

На антикоррупционном митинге в центре Москве были задержаны по меньшей мере 933 человека. Об этом сообщает правозащитная организация "ОВД-Инфо".

"Всего на данный момент нам известно о 933 задержанных", - отмечают в организации.

В то же время, как сообщило "РИА Новости", глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил об около 600 задержанных во время несанкционированной акции в центре Москвы.

Ранее МВД России сообщало о 500 участниках митинга, которые были доставлены в отделения для составления административных протоколов, тогда как правозащитники заявляли о 700 задержанных.

Среди задержанных также инициатор митингов, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, который останется в отделении полиции до решения суда по его делу, которое должно быть принято в понедельник, 27 марта 2017 года.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, в Москве, Санкт-Петербурге и еще в около 100 городах России прошли шествия и акции против коррупции.