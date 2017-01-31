Председатель Европейского Совета Туск назвал три угрозы, стоящие перед ЕС

Председатель Европейского Совета Дональд Туск обратился к лидерам 27 стран ЕС с письмом. Он вновь предупредил о риске попасть в зависимость от США, России и Китая в случае распада Союза.

Документ был направлен с целью подготовить дискуссию о будущем ЕС на предстоящем 3 февраля саммите ЕС на Мальте

Должно быть кристально ясно, что распад Европейского союза приведет не к восстановлению некоего мифического полного суверенитета его государств- членов, а к их реальной и фактической зависимости от великих сверхдержав: США, России и Китая, - заявил Д.Туск в письме, текст которого распространен в Брюсселе во вторник.

Туск напомнил о причинах, по которым 60 лет назад Европа объединилась.

Мы часто слышим аргумент, что память о прошлых трагедиях разделенной Европы больше не является аргументом, что новые поколения не помнят источников нашего вдохновения. Но амнезия не отменяет эти устремления, не освобождает нас от нашего долга постоянно помнить трагические уроки разделенной Европы, - отметил глава Евросовета.

Его его мнению, есть две истины, о которых нельзя забывать: во-первых, Европа объединилась для того, чтобы избежать еще одной исторической катастрофы, а во-вторых, "времена европейского единства были лучшими временами во всей вековой европейской истории".

Напомним, что в Европарламенте призывают Совет Евросоюза не медлить с завершением процедур на пути визовой либерализации для граждан Украины.

Туск убежден, что угрозы, вставшие ныне перед ЕС, более опасны, чем когда- либо прежде с момента подписания Римского договора.

Первая связана с новой геополитической ситуацией в мире в целом и Европе в частности. Это все боле "напористый" Китай; "агрессивная политика России по отношению к Украине и ее соседям"; войны, террор и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, а также "тревожные заявления новой американской администрации".

Вторая угроза - рост в ЕС националистических и ксенофобских настроений, направленных против единства Евросоюза.

Национальный эгоизм также становится привлекательной альтернативой интеграции, - заявил Туск.

Третья угроза - это "состояние ума проевропейских элит".

Снижение веры в политическую интеграцию, подчинение популистским аргументам, а также сомнения в основополагающих ценностях либеральной демократии становятся все более все более заметными, - заявил глава Европейского Совета.

Ранее Меркель признала, что Евросоюз так и не смог решить проблему распределения беженцев, поэтому все страны ЕС должны быть готовы к преодолению сложностей, связанных с наплывом нелегальных мигрантов.

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