Председатель ОБСЕ надеется на успех "нормандской встречи"

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил надежду, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" придаст мощный импульс дальнейшему положительному развитию событий в Украине.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Я приветствую сообщения о проведении встречи лидеров в нормандском формате в Париже в декабре. Надеюсь, что эта встреча придаст мощный импульс далдьнейшему позитивному развитию событий в Украине", - заявил он.

Как сообщалось, саммит с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России (так называемой нормандской четверки) запланирован на 9 декабря в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен на этой встрече поднять вопрос о конкретных сроках деоккупации Донбасса, возвращении заложников, решении ситуации безопасности и местных выборах.