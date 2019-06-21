Председатель парламента Грузии подал в отставку

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на свои источники. Решение было принято на сегодняшнем заседании политсовета правящей партии "Грузинская мечта".

Предполагается, что новым председателем парламента Грузии будет избран один из лидеров большинства Арчил Талаквадзе.

Обязанности председателя парламента до избрания нового спикера будет исполнять вице-спикер Тамар Чугошвили.

Напомним, что требование об отставке Кобахидзе было одно из трех, озвученных вчера участниками акции протеста у здания парламента Грузии. Еще они требовали отставки главы МВД и отставки главы СГБ Грузии, которые сделали возможным въезд в страну депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова, что впоследствии вызвало противостояние народа с властью. На выполнение своих требований участники акции дали властями один час, после истечения которого они начали штурмовать здание парламента Грузии. Им почти удалось прорвать полицейский кордон, но в итоге полиция смогла вытеснить участников акции на улицу.

После того, как участникам акции не удалось прорваться в здание парламента, полиция стала применять слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадали более 240 человек, двое потеряли глаз, 105 до сих пор остаются в клиниках. Число задержанных не уточнено.

"Грузия Online".

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