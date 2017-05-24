Представитель МИД РФ Захарова предупредила Украину о последствиях визового режима

В России прокомментировали возможность введения визового режима с Украиной.

Власти Украины должны понимать, по кому, в первую очередь, может ударить введение визового режима с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда", передает Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.

Она назвала "полным коллапсом" все, что происходит на Украине: и в отношении возможного введения визового режима, и в отношении ситуации с русским языком, с экономикой, с собственным народом.

"Введение визового режима - они же должны понимать, по кому он ударит в первую очередь", - сказала Захарова.

По ее мнению, российских туристов, которые приезжают на Украину, не так много. "А вот какое количество людей, которые приезжают с Украины в РФ на заработки, которые приезжают навестить своих родственников, решить какие-то свои личные вопросы - вот это, конечно, цифра", - добавила она.

Фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте в понедельник вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. В воскресенье украинские СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и партии "Народный фронт". Однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе вопрос о введении виз с Россией не стоит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ - неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

Hronika.info

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