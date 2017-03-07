Представитель РФ в Гааге заявил, что боевики на Донбассе взяли оружие в шахтах

Украинская сторона представила доказательства, что боевики используют на Донбассе новое оружие, которое есть на вооружении у российской армии, но представитель РФ эти материалы не стал комментировать.

Российская сторона в Международном суде ООН в Гааге уверяет, что боевики на Донбассе сами нашли оружие, которое осталось на территории Донецкой и Луганской областей со времен СССР или же было оставлено там украинскими военными. Об этом заявил во время рассмотрения украинского иска в Гааге один из представителей РФ, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев, - это запасы советских времен, которые были на территории Украины. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев. Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией", - заявил он.

Украинская сторона представила доказательства, что боевики используют на Донбассе новое оружие, которое есть на вооружении у российской армии. Представитель РФ эти материалы не стал комментировать.

6 марта в Гааге начались предварительные слушания по иску Украины против России, в котором указывается на нарушение Москвой положений Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина озвучила свою позицию в первый день слушаний, заявление со стороны РФ будет сделано 7 марта.

Иск был подан 16 января. Киев требует осудить акты терроризма на Донбассе, включая сбитый рейс MH17, и в Харькове, а также обязать Россию выплатить компенсации, размер которых в иске не указан. Кроме этого, суду предлагается привлечь к ответственности официальных лиц, виновных, по мнению истцов, в поддержке терроризма.

Другой блок претензий в иске касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационной власти Крыма. Украина просит Международный суд ООН на время рассмотрения дела в качестве меры обеспечения иска запретить РФ осуществлять любые шаги, которые усугубляют ситуацию.

В Киеве предполагают, что рассмотрение иска займет пять-семь лет.