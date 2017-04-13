Представитель РФ в ООН нахамил британскому коллеге

Во время дебатов представитель Великобритании в ООН Мэттью Райкрофт заявил, что Россия злоупотребляет правом вето, поддерживая Асада.

Владимир Сафронков Скриншот Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков сорвался во время заседания Совбеза ООН и грубо ответил на обвинения в поддержке РФ режима Асада в Сирии.

Об этом пишет УНИАН.

Во время дебатов представитель Великобритании в ООН Мэттью Райкрофт заявил, что Россия злоупотребляет правом вето, поддерживая Асада и применение химоружия. На это Сафронков ответил, что Великобритания испугалась того, что Россия и США могут начать сотрудничать, а затем зампостпреда РФ в ООН вообще перешел на "ты".

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано... Именно поэтому... Посмотри на меня, глаза не отводи! Что ты глаза отводишь?" - грубо обратился Сафронков к Райкрофту. "Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания. Оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства... Не смей оскорблять Россию больше", - истерично завершил представитель РФ.

"Смотри в глаза! Не смей оскорблять Россию больше!".

Чуркин вам не нравился. Прислали гопника.

Представитель России в ООН. Пиздец! pic.twitter.com/fD0HYC7U6t- Грани.Ру (@GraniTweet) 12 апреля 2017 г.