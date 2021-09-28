Представник Афганістану відмовився виступати на Генасамблеї ООН. Постійний представник Афганістану при ООН Гулам Ісаксай, призначений попереднім урядом, за графіком повинен був виступити в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Однак, як повідомив журналістам прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, його виступ було скасовано.

"Це не змінює того факту, що представником Афганістану залишається саме він", - уточнив Дюжаррік.

Постпред Афганістану мав намір виступити на Генасамблеї з критикою талібів.

"Ми отримали інформацію про те, що держава-член (Афганістан) відмовилася від участі в загальних дебатах, які були заплановані", - повідомила прес- секретар голови Генасамблеї Моніка Грейлі.