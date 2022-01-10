Представники США і РФ розпочали переговори щодо безпеки в Женеві

исокопосадовці США та Росії офіційно розпочали в понеділок в Женеві свої переговори щодо безпеки в рамках низки дипломатичних зустрічей в Європі цього тижня, спрямованих на послаблення напруженості довкола України.

Про це повідомляє агентство АР.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков та його делегація прибули в супроводі швейцарської поліції до дипломатичної місії США для особистих переговорів із Венді Шерман, заступником держсекретаря США, та її командою.

Після неформальної робочої вечері в неділю Рябков спрогнозував "важкі" переговори в Женеві.

Після женевських перемовин у середу відбудеться зустріч НАТО-Росія в Брюсселі та зустріч в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у четвер у Відні.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що під час недільної вечері Шерман "наголосила на прихильності Сполучених Штатів міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав вибирати свої власні альянси", посилаючись на Україну та її прагнення вступити в НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".