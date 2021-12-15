Представниця Держдепу США відвідала Кремль: про що домовлялися

Темою розмови були російські війська біля кордонів України та гарантії щодо НАТО на сході Європи.

У середу, 15 грудня, помічниця держсекретаря США Карен Донфрід зустрілася в Москві із російськими високопосадовцями - заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком і заступником російського міністра закордонних справ Сергієм Рябковим.

Про це повідомили в посольстві США в Росії.

На цій зустрічі представниця Держдепу висловила занепокоєння США з приводу нарощування військової могутності Росії біля кордонів України та підтвердила відданість Сполученим Штатам суверенітету та територіальній цілісності України.

"Помічник держсекретаря США Донфрід підкреслила, що прогрес у припиненні конфлікту на сході України можливий під час виконання Мінських угод, і що Сполучені Штати готові підтримати дипломатичні зусилля на підтримку нормандського формату", - йдеться у повідомленні.

Водночас заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков скористався можливістю, щоб обговорити пропозиції Москви з європейської безпеки, які включають гарантії щодо нерозширення НАТО на схід.

Помічник держсекретаря США Донфрід передасть ці пропозиції Вашингтону, а також союзникам і партнерам. Після візиту до Москви вона відправиться до Брюсселя, щоб обговорити підсумки переговорів.

За інформацією російського агентства Интерфакс, Козак і Донфрід також "домовилися продовжити взаємодію з імплементації Мінських угод з урахуванням заявленої президентом США Байденом на Женевському саміті позиції про необхідність обов'язкового надання Донбасу особливого статусу для завершення конфлікту".

Росія пригрозила НАТО "тяжкими наслідками" в разі розширення Альянсу на схід. "Подальшого розширення НАТО бути не повинно. І спроби представити справу так, ніби Росія тут не має права вето, - це все спроби з недійсними засобами", - заявили у Кремлі.