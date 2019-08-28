Прем'єр-міністр Британії хоче призупинити роботу парламенту, щоб йому не заблокували Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче призупинити роботу парламенту до 14 жовтня, таким чином скоротивши час парламенту, у який законодавці можуть спробувати заблокувати вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

Про це інформує агентство Reuters з посиланнями на джерела.

За словами співрозмовників, заради цього Джонсон може перенести виступ Королеви на 14 жовтня - формальне відкриття нової сесії парламенту.

Виступ Королеви затримає повернення парламенту, залишаючи законотворцям більш як два тижні до виходу Британії з ЄС 31 жовтня.

Рішення про призупинення парламенту за кілька тижнів до найбільш суперечливого політичного кроку є справжнім викликом, хоч саме призупинення парламенту до виступу Королеви вже є традицією Британії.

Плани Джонсона не підтримують лейбористи: вони заявили про "напад на демократію".

У Букінгемському палаці пропозицію Джонсона поки не коментують.

Парламент повертається з літньої перерви 3 вересня, і, як очікується, він буде засідати два тижні, перш ніж розійтися, щоб політичні партії могли проводити свої щорічні конференції. Зазвичай він починає засідати знову на початку жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Борис Джонсон написав листа голові Європейської ради Дональду Туску та запропонував поміняти умови виходу країни зі складу Євросоюзу. Туск відхилив пропозицію Джонсона, звинувативши прем'єра Британії у відсутності реалістичних пропозицій щодо кордону після Brexit.