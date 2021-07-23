Прем'єр Польщі "висловив незгоду" з позицією її союзників щодо "Північного потоку-2"

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький стурбований новою ситуацією, яка склалася навколо газопроводу "Північний потік-2". Про це польський прем'єр заявив під час пресконференції, яка відбулася в четвер в місті Бялисток, передає УНН.



"Зміна на 180 градусів позиції США щодо "Північний потік-2" здивувала багато країн; я висловлюю незгоду з тим, що наші союзники підійшли егоїстично до побудови цього газопроводу", - цитує польського прем'єра "Радіо Свобода".

За словами Моравецького, Польща наполягала на тому, що цей проєкт "допомагає озброювати Росію".

"Від самого початку, коли зродилася думка про цей договір, ми намагалися переконати наших американських і європейських cоюзників, що це проєкт, який допомагає Росії озброюватись. Росія є державою, яка дуже сильно озброюється, має багато можливостей в цій ділянці, тому ми від початку вважали, що це є проєкт неправильний", - заявив голова уряду Польщу.

Газопровід, який повинен з'єднати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, планували добудувати в 2019 році. Однак через санкції США проти виконавців та партнерів проекту його реалізація гальмувалася. Зараз перша нитка труби вже завершена, в "Газпромі" заявляли, що газ пустять вже цього року.

Наприкінці травня президент США Джо Байден заявив, що введення нових санкцій проти "Північного потоку-2" непродуктивно з погляду вибудовування відносин з Європою, до того ж проект вже практично завершено. У Німеччині, своєю чергою, застерегли від використання "Північного потоку-2" проти України.

21 липня Сполучені Штати і Німеччина досягли угоди щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в Європу, без введення подальших санкцій США.

США та Німеччина оприлюднили спільну угоду щодо завершення будівництва "Північного потоку-2", де обіцяють підтримку суверенітету та незалежності України. Документ має назву "Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей".

Після цього у спільній заяві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау наголосили, що відмова від спроб зупинити запуск газопроводу "Північний потік-2" створила додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи.