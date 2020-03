Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон інфікувався коронавірусом

Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Протягом останніх 24 годин у мене з'явилися легкі симптоми і тест на коронавірус показав позитивний результат. Наразі я самоізолююся, але продовжуватиму працювати через відеозв'язок. Разом ми переможемо", - написав 55-річний Джонсон.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government's response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri - Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Як повідомлялось, 25 березня принца Чарльза виявили коронавірус.