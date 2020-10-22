Премія Європарламенту імені Сахарова присуджена опозиції Білорусі

Цьогорічна премія Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки присуджена білоруській опозиції.

Про це у четвер на засіданні Європарламенту оголосив його президент Давід Сассолі, повідомляє "Європейська правда".

"Для мене велика честь оголосити, що президія Європарламенту вирішила вручити премію Сахарова за свободу думки демократичній опозиції Білорусі, яка представлена Координаційною радою і ініціативою "хоробрих жінок" - Світланою Тихановською, Світланою Алексієвич, Марією Колесниковою, Ольгою Ковальковою і Веронікою Цепкало, а також політичними і громадськими діячами Сергієм Тихановським, Олесем Біляцьким, Сергієм Дилевським, Степаном Путилою та Миколою Статкевичем", - заявив Сассолі.

Церемонія нагородження відбудеться у Страсбурзі 16 грудня.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.

Минулого року премію отримав український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов.