Премьер Австралии заявил, что Иран сбил самолет МАУ неумышленно

Он подтвердил, что располагает информацией, аналогичной озвученной премьером Канады.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний. Он подчеркнул, что считает это непреднамеренным, передает CNN.

"Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты", - отметил он.

По его словам, падение самолета МАУ "не предполагает умышленных действий".

"Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку", - пообещал Скотт Моррисон.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 168 пассажиров, большинство - граждане Ирана.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

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