Премьер Болгарии выступил за снятие санкций с РФ

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил за снятие антироссийских санкций ЕС. Об этом он заявил после официального открытия офиса Европейского инвестиционного банка в Софии.

Так, по словам Борисова, поскольку Болгария является членом НАТО, а НАТО своим главным врагом определяет Россию, оборонная доктрина страны направлена против нее.

В то же время премьер добавил, что Болгария должна работать над отменой санкций ЕС против России, так как со следующего года Болгария председательствует в Совете ЕС.

"В то же время, мы должны работать политически, дипломатически, чтобы в следующем году во время нашего председательства снять санкции, снять напряжение между Европой и Россией. Получится ли у нас - это очень трудная задача, но мы будем стараться", - сказал он.

Напомним, ранее за отмену санкции ЕС против России выступил президент Болгарии Румен Радев.

Отметим, что санкции ЕС против РФ продлены до 15 марта 2018 года.