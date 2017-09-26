Премьер Ирака назвал курдский референдум неконституционным

Официальный Багдад не будет обсуждать с властями Иракского Курдистана итоги референдума о независимости региона. Об этом премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил в телеобращении утром во вторник, 26 сентября.

"Мы не готовы дискутировать или вступать в диалог по поводу итогов референдума, так как он неконституционен", - цитирует главу иракского правительства телеканал Al Arabiya.

Также премьер отметил, что в ходе голосования были "фальсификации, манипуляции и угрозы гражданам".

Как сообщалось, по предварительным данным курды поддержали свою независимость от Ирака.

Напомним, что ранее Турция, Иран и Ирак призвали Иракский Курдистан отказаться от запланированного референдума о независимости, угрожая "контрмерами" в случае проведения голосования.

В совместном заявлении говорится, что три государства подтвердили свою приверженность к территориальной целостности Ирака и выразили свой "четкий протест относительно референдума", который они назвали "неконституционным".

В заявлении также говорится, что главы МИД трех государств "согласились в этом отношении рассмотреть вопрос о принятии скоординированных контрмер".

По материалам: ТАСС