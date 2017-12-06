Премьер Израиля поблагодарил Трампа за "отважное и справедливое решение"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за "отважное и справедливое" решение признать Иерусалим столицей еврейского государства и начать подготовку к переносу туда американского посольства.

"Мы глубоко признательны президенту за его отважное и справедливое решение признать Иерусалим столицей Израиля и подготовить к переносу сюда посольства Соединенных Штатов", - сказал глава правительства в видеообращении.

Решение президента он назвал "важным шагом к миру"."Невозможен мир, который бы не включал Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль", - сказал Нетаньяху.

"Я призываю все страны, которые стремятся к миру, присоединиться к Соединенным Штатам в признании Иерусалима столицей Израиля и перенести сюда свои посольства", - добавил глава правительства.

Напомним, Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом подтвердил, что намерен перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее сообщалось, что Трамп может признать Иерусалим столицей Израиля. При этом переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим пока не планируется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают перенос посольства в Израиле в Иерусалим.

О намерении признать Иерусалим столицей Израиля Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами в 2016 году.

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Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.