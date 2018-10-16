Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября заявил о своей отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Сообщается, что Пашинян заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" даже был подписал соответствующий меморандум.

Издание пишет, что если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.

Напомним, 11 октября Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, о чем он объявит до конца этой недели. По словам Пашиняна, этот шаг он должен сделать для того, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы. Они должны пройти в середине декабря.

8 октября 2018 года, спустя неделю протестов в Ереване, в Армении согласовали проведение досрочных парламентских выборов в декабре.

2 октября в Ереване тысячи людей вышли на митинг к зданию армянского парламента по призыву Пашиняна. Это произошло после того, как парламент принял на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента.