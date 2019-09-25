Премьер-министр Британии преждевременно покинул Генассамблею ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон из-за несогласия с решением Верховного суда, досрочно прервал свой визит на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и возвращается в Лондон. Согласно его распоряжению, работа парламента была приостановлена до 14 октября с целью не дать депутатам сорвать выход Соединенного Королевства из Европейского Союза, который запланированный на 31 октября, сообщает телеканал Sky News.

По информации телеканала, перед тем, как покинуть Нью-Йорк, Джонсон позвонил королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством", - заявил телеканалу высокопоставленный представитель британского правительства.

Во вторник, 24 сентября, Верховный суд Великобритании постановил, что решение по двум искам о пророгации, то есть решении премьер-министра Бориса Джонсона отправить парламент на перерыв до 14 октября. Все 11 судей коллегии единогласно решили, что прекращение работы парламента было незаконным, и объявили ее юридически ничтожной.

По ее мнению, правительство не предъявило никаких разумных обоснований, зачем Джонсону понадобилось перед самым выходом страны из Евросоюза объявлять остановку работу парламента на пять недель, когда для этого требуется лишь несколько дней.

Напомним, 18 сентября Европейский парламент принял резолюцию об "упорядоченном Brexit". Теперь Великобритания сможет отсрочить выход из ЕС при наличии "конкретной цели". На следующий день Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер договорились о том, что Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза с соглашением по Brexit.

23 июля бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон выиграл гонку за лидерство в Консервативной партии. На следующий день королева Елизавета II назначила его премьер-министром. Дональд Трамп одобрительно отзывался о Джонсоне и его политических успехах.

Джонсон является одним из наиболее последовательных сторонников выхода Британии из ЕС. Правительство Терезы Мэй он покинул после слишком мягкого, по его мнению, проекта соглашения с Евросоюзом. В течение последних месяцев нещадно критиковал премьер-министра Терезу Мэй.