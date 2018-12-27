Премьер-министр Ирака отказался встретиться с Трампом

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди сообщил о срыве встречи с президентом США Дональдом Трампом во время его необъявленного визита в страну, сообщает 26 декабря Reuters.

Отмечается, что основной причиной стали разногласия по формату встречи. Трамп предлагал встретиться на военной базе США в Ираке, но Абдул-Махди отверг предложение.

В то же время Трамп и Абдула-Махди пообщались по телефону. Президент США пригласил премьер-министра Ирака посетить Вашингтон.

При этом власти Ирака осудили необъявленный визит президента США на американскую военную базу и расценили это как нарушение дипломатических норм. В парламенте Ирака созвали срочное заседание, чтобы обсудить "вопиющее нарушение суверенитета Ирака" и прекращение "агрессивных действий Трампа". В парламенте подчеркнули, что США должны помнить о том, что "американская оккупация Ирака закончилась".

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей 26 декабря посетили американских военных в Ираке. О планах президентской четы приехать в Ирак не сообщалось. Они побывали на авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака. Это первый визит Трампа в эту страну за два года президентства.