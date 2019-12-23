Премьер-министр России предложил Украине взаимно поснимать санкции



Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к снятию санкций против Украины на двусторонней основе

Об этом он сказал в беседе с журналистами, информирует "Цензор.нет.

"Мы им (Украине. - Ред.) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели", - заявил Медведев.

Премьер РФ подчеркнул, что Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что". Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается.

Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а с занявшим затем этот пост Владимиром Гройсманом "ни разу не разговаривал".

"С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком. - Ред.) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят - пожалуйста", - сказал Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации расширит запрет на импорт украинских товаров.